Силуанов объяснил скандальное решение Центробанка по ключевой ставке

Последние меры Центробанка по ключевой ставке, которая ныне составляет 15 процентов годовых, продиктованы необходимостью предотвращения дальнейшего повышения потребительских цен, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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