Юрий Суворов: «Активная помощь СВО делает Татарстан узнаваемым по всей линии фронта»

Фото: «Татар-информ» Активная помощь фронту, сборы гуманитарной помощи всеми районами Татарстана делает республику узнаваемой на всей линии боевого соприкосновения, рассказал председатель общественного объединения «Союз десантников РТ» Юрий Суворов в беседе с «Татар-информом» об итогах встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Президентом России Владимиром Путиным.