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Россиян предупредили об опасности ныряния вниз головой

Россиян предупредили об опасности ныряния вниз головой

Во время ныряния вниз головой, и особенно в незнакомом месте, можно сломать позвоночник и остаться парализованным, рассказал реабилитолог, кардиолог, старший врач клиники ранней реабилитации «Три сестры» Дмитрий Сумин.

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