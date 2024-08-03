СМИ2
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ2

Часть автомобилей марки Audi будут выпускать без фирменных колец

Часть автомобилей марки Audi будут выпускать без фирменных колец

Audi будет выпускать электрокары без фирменной эмблемы. Новая линейка «зеленых» машин, разрабатываемая в Китае для местного рынка, будет лишена четырех колец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх