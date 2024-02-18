Армения не поддерживает Россию в вопросе страны "404" - Пашинян

Премьер Армении заявил, что его страна не является союзником России по вопросу с небратьями.По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его страна не является союзником России в вопросе с Незалежной.
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