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Царьград

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Армения не поддерживает Россию в вопросе страны "404" - Пашинян

Армения не поддерживает Россию в вопросе страны "404" - Пашинян

Премьер Армении заявил, что его страна не является союзником России по вопросу с небратьями.По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его страна не является союзником России в вопросе с Незалежной.

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