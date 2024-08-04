В Угледаре катастрофа, в Нью-Йорке – котёл: 4 августа перерезана "дорога жизни", о которой не пишут в сводках

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На пульсе времени

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Очень жаль  наших  погибших солдат. Но нацизм  должен  быть уничтожен на Украине.Без жалости и сантиментов.
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19 час.
Вячеслав Денисов
Про скакуасовские корабли, они что, неприкосновенными будут на Балтике?
Ответить
19 час.

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