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Россиянам рассказали о возможных рисках при покупке квартиры с долей ребенка

Россиянам рассказали о возможных рисках при покупке квартиры с долей ребенка

Покупка квартиры на вторичном рынке с долей несовершеннолетнего собственника может быть рискованной. Однако, соблюдая определенные правила, можно минимизировать эти риски, рассказал адвокат Олег Ритман в интервью Life.

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