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Путин: Беренче яртыеллыкта хезмәт хаклары 6,5 процентка үсте

2026 елның беренче яртыеллыгында Россиядә реаль хезмәт хаклары үсеше 6,5 процент тәшкил итте. Бу хакта РФ Президенты Владимир Путин икътисади мәсьәләләр буенча киңәшмәдә чыгыш ясаганда белдерде.

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