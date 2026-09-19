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Пронедра

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Китайская пилотная установка совместила опреснение и получение водорода

Китайская пилотная установка совместила опреснение и получение водорода

Международная дискуссия о будущем зелёного водорода упирается в одну практическую проблему: электролизёрам нужна чистая вода, а не морская.

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