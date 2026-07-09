Обучение пилотов, ускорение инфляции и нормы Семейного кодекса

- В России возникли споры о качестве обучения в профессии, глава Росавиации Дмитрий Ядров предлагает снизить порог входа в профессию; - Близкие родственники смогут получать данные о здоровье пациента без согласия; - За неделю с 30 июня по 6 июля инфляция ускорилась до 0,31% из-за роста цен на бензин (2,1%) и дизтопливо (3,4%); - Голкипер Матвей Сафонов оспаривает норму Семейного кодекса о взыскании алиментов в долевом отношении к доходу, ранее он выплатил бывшей жене долг в 64 млн руб; - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил лидерам НАТО именные пистолеты.