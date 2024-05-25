Трагедия на Эвересте: снежный карниз обрушился под тяжестью альпинистов

Несколько человек сорвались в пропасть на Эвересте из-за образовавшейся пробки. Группа альпинистов, покорявшая высочайшую вершину мира, столкнулась с трагедией: снежный карниз, на котором они собрались, не выдержал их веса и обрушился.
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