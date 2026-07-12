Кулинария>Яблочное Варенье ПАУТИНКА!

Яблочное Варенье ПАУТИНКА Беру твердые яблоки, сахар и лимон — и за несколько часов готовлю варенье «Паутинка», которое получается прозрачным, янтарным, с тонкими хрустящими ломтиками, похожими на кружево.
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