На фанатском дискорд-сервере появилась информация о волне возвратов ключей MMORPG CorepunkСудя по сообщениям с неофициального дискорда фанатов MMORPG Corepunk, целый ряд игроков, купивших ключ к игре на сторонних площадках, потеряли доступ к игре.
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