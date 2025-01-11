На фанатском дискорд-сервере появилась информация о волне возвратов ключей MMORPG CorepunkСудя по сообщениям с неофициального дискорда фанатов MMORPG Corepunk, целый ряд игроков, купивших ключ к игре на сторонних площадках, потеряли доступ к игре.