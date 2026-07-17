Айза‑Лилуна Ай высказалась в поддержку Насти Ивлеевой: «С ней поступили жестоко»

Айза‑Лилуна Ай выразила сочувствие Насте Ивлеевой из‑за последствий «голой вечеринки». Несмотря на то что они никогда не были близкими подругами, блогер в своём телеграм‑канале осудила масштаб общественного порицания.
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