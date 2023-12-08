Генеральная прокуратура России займется "взлетевшими" ценами на яйца

Производителей и продавцов "золотых" куриных яиц проверит Генпрокуратура.Региональные прокуроры России во взаимодействии с антимонопольными органами проведут надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров.
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