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Царьград

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Генеральная прокуратура России займется "взлетевшими" ценами на яйца

Генеральная прокуратура России займется "взлетевшими" ценами на яйца

Производителей и продавцов "золотых" куриных яиц проверит Генпрокуратура.Региональные прокуроры России во взаимодействии с антимонопольными органами проведут надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров.

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