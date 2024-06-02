Врач Тяжельников ответил, какие напитки нельзя в жару

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие напитки стоит исключить из рациона в жаркую погоду.
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