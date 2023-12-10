Группировки в Ираке: операции против США продолжатся до их полного ухода

Группировки шиитов в Ираке заявили, что операции против США будут продолжаться до их полного ухода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление "Исламского сопротивления в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования.
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