В бою РЖД с операторами падут грузовладельцы. Отрасль призывает железнодорожников к спокойствию, бизнес к решительности, а всех вместе к частной тяге и дозаправке

Взаимоотношения железнодорожной монополии и рынка вновь проходят проверку на прочность. Клиенты РЖД, грузоотправители и операторы, бьют тревогу: Басманная ограничила доступ порожних вагонов к своей инфраструктуре.
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