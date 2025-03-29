День специалиста юридической службы Вооружённых Сил России

29 марта ежегодно в России отмечается День специалиста юридической службы Вооружённых Сил – профессиональный праздник военных юристов, чья работа имеет ключевое значение для обеспечения законности в армии.
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