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Петербургский дневник

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Власти отреагировали на призыв вернуть смертную казнь в России

Власти отреагировали на призыв вернуть смертную казнь в России

С инициативой выступил Сергей Миронов Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил Владимира Путина снять мораторий на смертную казнь из-за участившихся случаев терроризма, пишет «Вечерняя Москва».

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Комментарии
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А
Александр
Смертную казнь и военно-полевые суды вернуть
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10 час.
ЮК
Юрий Капустин
Так президент уже менял конституцию ... В первый раз что ли ... Сколько после их ухода работы будем много ...по возвращению законов, земель , прав народа... И наказанию за такую жизнь народа в нищете
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.
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4 час.
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