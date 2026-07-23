Ипотека или аренда: что будет более выгодным в 2026 году

Выбор между оформлением жилищного кредита и арендой квартиры остается актуальной дилеммой для многих российских семей, так как оба варианта имеют свои экономические преимущества в современных рыночных условиях.
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