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Ипотека или аренда: что будет более выгодным в 2026 году

Ипотека или аренда: что будет более выгодным в 2026 году

Выбор между оформлением жилищного кредита и арендой квартиры остается актуальной дилеммой для многих российских семей, так как оба варианта имеют свои экономические преимущества в современных рыночных условиях.

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