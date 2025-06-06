В Китае представили первого в мире робота-гуманоида для обслуживания отелей

Zerith H1 с искусственным интеллектом предназначен для уборки и обслуживания гостей в отелях. Он может мыть полы, чистить туалеты, а также пополнять запасы, расставлять туалетные принадлежности, организовывать обувь на полке и даже доставлять полотенца в номер по запросу через приложение.