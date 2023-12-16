Колодзейчак: Вступление Украины в ЕС навредит сельскому хозяйству

Если Украина получит членство в Европейском союзе, то это создаст большие риски для сельского хозяйства объединения, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.
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