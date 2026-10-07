Почему экспорт российской нефти растет, а бюджетные доходы падают

Из-за авантюрной по замыслу спецоперации Трампа против Ирана ситуация на глобальном нефтяном рынке для России сложилась уникальная.
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