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Царьград

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Русский мотострелок спас котенка от дронов ВСУ и питомец стал его талисманом

Русский мотострелок спас котенка от дронов ВСУ и питомец стал его талисманом

Бедного шерстяного детеныша солдат достал из воронки от взрыва.Служащий в зоне СВО мотострелок из Архангельска в разведке спас от всушников маленького котенка.

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