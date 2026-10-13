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«После первого развода дети остались с Крузом, после второго — с ней»: как изменилась жизнь Николь Кидман за 25 лет

«После первого развода дети остались с Крузом, после второго — с ней»: как изменилась жизнь Николь Кидман за 25 лет

Николь Кидман дважды разводилась после долгих браков, и в обоих случаях ей приходилось думать не только о себе.

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