ID To Buy Gov't Bread & Milk, But Not To Vote: This Is Mamdani's Socialist NYC Utopia So far, in Zohran Mamdani's socialist utopia in New York City, it can take multiple forms of identification to shovel snow and, if his proposal is implemented, potentially to shop at government-run grocery stores.
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