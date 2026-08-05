Приводнение Starship после 13 испытательного полета / © SpaceX Если все пройдет по плану и компания получит разрешение регулирующих органов, миссия станет одной из самых значимых за всю историю программы.
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