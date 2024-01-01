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Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе, однако на деле выяснилось, что ни о какой столичной звезде там никогда не слыхали

Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе, однако на деле выяснилось, что ни о какой столичной звезде там никогда не слыхали

Я - корейский: Shamana поют в Северной Корее   Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе, однако на деле выяснилось, что ни о какой столичной звезде там никогда не слыхали РАСКЛАД СИЛ НА "ПЕСНЕ ГОДА": СЧЁТ НЕ В ПОЛЬЗУ РУССКИХ Главное шоу страны поражает своей оторванностью от реальности.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Сюда не ходите, туда не ходите, телевизор не смотрите, радио не слушайте... Сидите тихо по домам молча. Да?  А они будут глумиться везде. А может их нах послать, а не все время самим туда ходить?
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6 час.
alik3456 Джексон
Они ещё скажут что гитлер это нападающий какой-нибудь сборной по футболу... А Путейщик-это тот кто прокладывает путь путину...
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6 час.
Люся Люся
Не хожу. А мне их и с экрана ТВ, и в интернете навязчиво тычут в лицо и уши. Вот Собчак ненавидят все, а она везде . И на голой вечеринке пенсов, и ещё осуждает наших патриотических певцов. Чистить и эстраду , и ТВ , и журнашлюшек надо регулярно. Цензура таки должна быть. Народная цензура.
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2 час.

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