Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе, однако на деле выяснилось, что ни о какой столичной звезде там никогда не слыхали

СП Сергей Потемкин Сюда не ходите, туда не ходите, телевизор не смотрите, радио не слушайте... Сидите тихо по домам молча. Да? А они будут глумиться везде. А может их нах послать, а не все время самим туда ходить?

alik3456 Джексон Они ещё скажут что гитлер это нападающий какой-нибудь сборной по футболу... А Путейщик-это тот кто прокладывает путь путину...