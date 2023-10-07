CD Projekt Red потратила в общей сложности 400 миллионов долларов на работу над Cyberpun...

CD Projekt Red потратила в общей сложности 400 миллионов долларов на работу над Cyberpunk 2077После успеха Cyberpunk 2077, проданной тиражом более 25 миллионов копий, CD Projekt Red опубликовала важную информацию о финансовой стороне разработки знаменитой и широко обсуждаемой научно-фантастической ролевой игры: на работу над игрой ушло в общей сложности… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.