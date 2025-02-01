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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Будут ли переводить пенсии в цифровые рубли?

Сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли — фейк. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

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