В ГД считают, что поправки в закон о ведении садоводства и огородничества упростят регистрацию нового СНТ

Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») заявил, что поправки в закон о ведении садоводства и огородничества, внесенные на рассмотрение в июле, помогут упростить регистрацию нового СНТ.
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