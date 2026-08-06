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В ГД считают, что поправки в закон о ведении садоводства и огородничества упростят регистрацию нового СНТ

В ГД считают, что поправки в закон о ведении садоводства и огородничества упростят регистрацию нового СНТ

Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») заявил, что поправки в закон о ведении садоводства и огородничества, внесенные на рассмотрение в июле, помогут упростить регистрацию нового СНТ.

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