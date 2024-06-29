Кто такой прораб, чем он занимается и как им стать

Прораб — один из ключевых сотрудников на любой стройке. Он руководит всем процессом на месте, следит за качеством работ, он же несет ответственность за дефекты или срывы сроков Профессия относится к числу наиболее востребованных, а зарплата сильно зависит от уровня стройки и квалификации.