Элина МорозоваПолитика"Муж должен! .."- перечень того, что ЕЙ теперь должен муж озвучила молодая соседка... я смеялась После разговора с соседкой Ольгой я почти что поверила, что рожать детей начали женщины совсем недавно.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваДля мужчин главнюков, домостроевцев и патриархов это должно быть нормой и обязанностью. Это требования от домашних куриц. Ну , а для тех, кто предпочитает иметь отношения с современными самостоятельными женщинами на равных и паритетных основах , конечно такое будет выглядеть диким.Nataly«Моногамия в 21 веке – это, прежде всего, выгодно, а уже потом, всё остальное. Человек человеку партнер. Тот, с кем удобно проводить время. Удобно снимать квартиру. Удобно заниматься сексом. Удобно путешествовать».«Рядом с тобой должен быть тот, кто будет двигаться с тобой в одном ритме. Идти навстречу тем впечатлениям и эмоциями, которые ты бы хотел испытать. Дополнять их и развивать.Удобство, «зона комфорта», общие интересы и устремления – от этого невозможно отказаться. Зачем кто-то другой, когда всё самое важное уже есть под рукой?Можно прожить счастливую жизнь без детей и без брака, а можно, наоборот, сразу активировать эту опцию и набирать эмоции внутри большой семьи.Вопрос в личной «зоне комфорта». Кто-то может впустить в неё брак и детей, а кто-то довольствуется чем-то менее вовлеченным. Главное – чтобы вам было удобно.Сейчас живет поколение «вечно молодых». Для них каждый день – это вызов. Каждый год – это новые впечатления. Никто не мыслит категориями увядания и старения. Все идут только вперед. Партнер, который знает, что тебе нужно – это всегда лучше, любой случайной связи. Ведь секс-революция сделала свое дело, и мы перестали прятать друг от друга свои потаённые желания. Хочешь свинг или БДСМ? Не проблема.Теперь за полгода активной современной жизни партнеры раскрывают друг перед другом такую обширную гамму переживаний, что тут сложно ошибиться с выбором. Маркеры всюду. От выбора марки одежды до вечернего сериала. От подписки в Фейсбуке до занятия спортом.Это просто новый уровень ответственности. Не обязательства перед браком, не обязательство перед детьми. А только ты и твои желания. И, похоже, это работает.Анна ЭржибоваМоя бывшая невестка каждый год блокировала,не понимала её поведение,недавно появилась сказала послеродовая "депрессия"какая накхм депрессия после пятого дитя?это я к тому что всё это кхм из-за бугра,у них обоссался малыш бегут к психу и т.д.Владимир EвтушенкоК сожалению все эти поганенькие фильмы и прочие дебильные советчицы из ТВ, типа Сябитовой, зас..ли мозги многим современным тупым до отвращения девицам, типа Ольги.Наталья Клименко (Громова)Моя мама говорила- все течет, все меняется.Но не обязательно- к лучшему.Я теперь все чаще вспоминаю ее слова.Увы- и женщины и мужчины - все изменились.Не к лучшему, в некотором смысле - и это нужно либо исправлять, либо терпеть, уйти от проблемы - не получиться.Максим ПипотяДа...бабы сейчас не те пошли ...)))Natalyв природе всё находится в равновесии каковы самцы таковы их самки у людей так же, мужики пошли не те с ними рядом зашагали не те бабы)))))если хотите женщину как раньше то начинайте общаться со своими бабушками плотно и долго на постоянной основе. время не стоит на месте люди меняются в такт времени хотите как раньше ищите женщин жительниц страны КАКРАНЬШИЯ.удачи вам в поисках старушек не совсем развалюшек трухлявых, хотя, есть большие подозрения, что все эти дамы давно на кладбище отдыхают, спят вечным сном праведниц .NatalyПервый вопрос, который важно прояснить супругам еще до момента зачатия, — вопрос мотивации: почему мы хотим ребенка? Зачем нам дети? Как правило, мотивов всегда несколько, и у мужа и жены они могут различаться. Часть мотивов осознается, но многие остаются спрятаны в бессознательном, и помочь их обнаружить может только специалист, используя специальные методики, в том числе опросники. Ответы, построенные на обобщении или категоричном утверждении: «Это же естественно — все нормальные люди хотят» или «Это наша обязанность, так положено, без детей невозможна полноценная семья», с психологической точки зрения свидетельствуют скорее об инфантильности будущих родителей, чем об их готовности к рождению первенца. Во-первых, желание иметь ребенка — это не признак «нормальности», и далеко не все «нормальные люди» хотят стать родителями, так же как не все стремятся вступить в брак. Есть разные пути и предназначения в жизни (например, монашество), различные возможности и особенности, бывают ситуации, в которых родительство хоть и желанно, но неосуществимо. Поэтому «все» и «нормально» в качестве объяснения здесь не подходит. Во-вторых, «так положено» — в данном случае ставит под сомнение свободу выбора супругов, а вместе со свободой и ответственность. «Нам велели, мы сделали» — здесь это инфантильная позиция, ведь чтобы полноценно реализовать свое родительство, важно быть личностно зрелым: «Я готов, я могу, я хочу, я выбираю, я отвечаю». И наконец, в-третьих, полноценность семьи не определяется наличием детей. Так, святые Петр и Феврония, которые почитаются в России как покровители семьи и брака, по преданию, были бездетными. После рождения Иисуса Христа изменилось ветхозаветное отношение к бездетности как к Божьему проклятию и наказанию. Ожидание людьми прихода в мир Мессии сменилось желанием воплотить в своей жизни его заповеди.Владимир EвтушенкоФеврония была та ещё сволочь, насильно заставила князя жениться на себе, простолюдинке.NatalyФевронья была ОБАВА - древнерусское слово, означающее "преданная любовь" Обавницу воспитывали в традиции женского искусства ворожбы и целительства. Она должна была в совершенстве владеть древним умением женщины соединиться с мужем чарами (энергетическим зонами нашего организма). Заполучить в жены Обавницу было величайшей честью - ведь способности Обавниц были колоссальны. Обавница была способна не только травами, настоями, акупунктурой и прочими хитростями славянских исцеляющих практик на ноги мертвого поднять. Обавница становилась зеркалом мужа, фактически частью его тела - на уровне энергетики и чуяла на себе что происходит с мужем где бы он ни был. Обавница могла видеть не только прошлое и настоящее - она видела будущее как на "блюдце с яблочком". Дева-Обавница всегда сама находила свою половинку, мужа и порой преодолевала большие расстояния для того, чтобы найти в реальной жизни свою "вторую половинку яблочка", дабы соединиться. Так же Обавница могла ворожбою притянуть свою половинку к себе. Такая супруга почиталась честью для любого мужа на Руси. Она неизменно становилась главной женщиной Рода мужа и брала на себя функцию обережья всего рода силами древней славянской ворожбы. Сила опекаемого ею Рода становилась не просто велика, громадна. А Клять Обавницы - считалась смертельным оружием.КЛЯТЬ - женское проклятие ворожеиново. За преступное деяние против своего Рода Обавницы могли ответить оружием ворожеи - клятью, заговором-проклятием группой женщин-обавниц всего Рода ворога. В этом случае, как правило, Род ворога поражался смертельными болезнями - сушкой и иссыхал на корню. Обавница могла наоборот сделать Род процветающим, здоровым и плодовитым на удивленье. Именно Обавницы лучше чем кто-либо умели оберечь своего мужа на поле боя, в смертельной опасности, трудной дороге. Обавница буквально сама становились покрывалом своего мужа. отдавая ему свою силу, даря защиту всею своею мощью ворожеиной. Обавницы, в отличии от славянских Поляниц, всегда были мужними и силу свою отдавали мужу и его Роду как источник отдает свои воды жаждущему. Преданность Обавниц была эталоном преданности женщины мужу. Обавница иссыхала в течении дня, стоило ее мужу умереть, добровольно уходя вслед за мужем. "Они жили счастливо и умерли в один день" - эта присказка об Обавницах. Они умели сделать своего мужа счастливым до скончания века и умели уйти за ним в день их смерти, дабы не расставаться никогда.ирина Северова северова (гуляева)Тема славянских обавниц очень интересна и удивительна . ВОт у кого учиться то надо .ирина Северова северова (гуляева)У меня есть стишок на тему славянских обавниц . Называется " Девы вишневые ". "Древние женщины - наши подруги , жрицы славянского мира. Лица прекрасны и груди упруги с нежным ромашковым мирром" Написала под впечатлением от знаменитого российского парфюма "Злато скифов " , который дарят послам и послихамNatalyне забудь, что обавница не просто женщина а женщина обученный воин чаще всего телохранитель-охранник при князе что то типа японского нинзя на славянский лад, ведунья колдунья лекарь + натасканная для боев амазонка воительница.ирина Северова северова (гуляева)И это тоже. А еще прекрасная любовница и жена. Я читала про любовные обряды , как они каждый сантиметр тела и каждый пальчик "пропевали " перед тем , как заниматься любовью.. ООоо. ...это песня. А сейчас ?Комментировать
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