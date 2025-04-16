Русские инвесторы выбирают золото: цены взлетели на 18,6% за квартал

Инвесторы в России начинают предпочитать криптовалюту и драгоценные металлы традиционным вкладам. Главный эксперт, Андрей Евстифеев, отмечает: золото подорожало на 18,6% в первом квартале 2025 года, а это делает его безопасным выбором.