Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Такие эксперименты над Россией неуместны» – эксперты комменируют слова Кирилла о навязанном обществу мигрантском бепределе

«Такие эксперименты над Россией неуместны» – эксперты комменируют слова Кирилла о навязанном обществу мигрантском бепределе

Политнавигатор В Ростове-на-Дону в одной из школ дети мигрантов группой регулярно нападали на русских одноклассников.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
У простого народа гроза давно грянула да кто это слышит.
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1 д.
Александр Павлов
У бизнеса своя выгода, и им плевать на миграционную обстановку в стране, а у власти своя,-залатать демографические дыры и отчитаться, что в стране всё &quot;норм&quot;, и им тоже плевать из кого будет состоять государствообразующий народ. Есть и третья заинтересованная сила, планирующая взорвать страну изнутри при помощи этих радикальных и полуграмотных иноземцев.
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1 д.
Владимир Ершов
Патриарх Кирилл кроме того, что он Патриарх, он ещё и ГРАЖДАНИН РФ: и интересы государства и российского общества его явно беспокоят, когда их внаглую нарушают. Соответственно, когда духовники высказывают свои желания в массовом наличии иностранцев в РФ, то они уже не идут по духовному пути, а идут по пути обычных граждан, но которых не интересуют интересы РФ. И, наоборот: когда духовники высказываются за безопасность общества и с учётом интересов общества государства РФ, то они стоят на стороне местного российского общества, а не иностранцев. Или неясно расписано мной?
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1 д.

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