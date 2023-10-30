«Такие эксперименты над Россией неуместны» – эксперты комменируют слова Кирилла о навязанном обществу мигрантском бепределе

У бизнеса своя выгода, и им плевать на миграционную обстановку в стране, а у власти своя,-залатать демографические дыры и отчитаться, что в стране всё "норм", и им тоже плевать из кого будет состоять государствообразующий народ. Есть и третья заинтересованная сила, планирующая взорвать страну изнутри при помощи этих радикальных и полуграмотных иноземцев.

Владимир Ершов

Патриарх Кирилл кроме того, что он Патриарх, он ещё и ГРАЖДАНИН РФ: и интересы государства и российского общества его явно беспокоят, когда их внаглую нарушают. Соответственно, когда духовники высказывают свои желания в массовом наличии иностранцев в РФ, то они уже не идут по духовному пути, а идут по пути обычных граждан, но которых не интересуют интересы РФ. И, наоборот: когда духовники высказываются за безопасность общества и с учётом интересов общества государства РФ, то они стоят на стороне местного российского общества, а не иностранцев. Или неясно расписано мной?