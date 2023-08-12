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Бучневич проведет мастер-класс в Череповце

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич проведет мастер-класс в Череповце. Мероприятие состоится в Ледовом дворце 17 августа.

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