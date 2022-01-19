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СК начал проверку по факту хищения золота скифов

СК начал проверку по факту хищения золота скифов

Фото: В. Бабайлов / РИА Новости Следователи СК России проводят проверку по факту хищения коллекции скифского золота Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего музеям Крыма.

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