Германия выделила более 100 миллиардов евро на помощь Украине

Германия ассигновала более 100 миллиардов евро на поддержку Киева, из них свыше 57 миллиардов предназначены на военную помощь.
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