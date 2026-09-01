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Царьград

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Германия выделила более 100 миллиардов евро на помощь Украине

Германия выделила более 100 миллиардов евро на помощь Украине

Германия ассигновала более 100 миллиардов евро на поддержку Киева, из них свыше 57 миллиардов предназначены на военную помощь.

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