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Зерно, шапки ушанки и моторные масла: Украина выставит Госрезерв на торги

Зерно, шапки ушанки и моторные масла: Украина выставит Госрезерв на торги

Киев пытается изыскать денежные средства на покрытие долгов и на снабжение боевых действий.Пресс-служба Минэкономики Украины сообщает о скором выставлении на торги шапок-ушанок ВСУ, зерна и моторных масел из Государственного резерва страны.

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