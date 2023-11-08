Зерно, шапки ушанки и моторные масла: Украина выставит Госрезерв на торги

Киев пытается изыскать денежные средства на покрытие долгов и на снабжение боевых действий.Пресс-служба Минэкономики Украины сообщает о скором выставлении на торги шапок-ушанок ВСУ, зерна и моторных масел из Государственного резерва страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии