Особенности воспитания Турции от Путина

Александр Симаков

Не надо думать, что Эрдоган такой уж идиот. Он прекрасно знает, что если хоть один Байрактар с турецкого завода на Украине взлетит в сторону России, помидорами Турция не отделается. И если турки продолжают строительство завода, значит Эрдоган что-то знает (никакой инвестор не будет вкладывать деньги в предприятие, которое может быть уничтожено одним Калибром). А знает Эрдоган, возможно то, что СВО к окончанию строительства (2025 год) будет завершено, Украина полностью перейдёт под контроль России, и завод этот будет выпускать Байрактары на благо и во имя России. 😀