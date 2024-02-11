Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Особенности воспитания Турции от Путина

Особенности воспитания Турции от Путина

Блог  ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Так ожидаемый Эрдоганом визит президента России, который должен был состояться в ближайшее время, отложен на неопределенный срок.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Турецкие помидоры очень ядовитые!
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8 час.
Сергей Туренко
Законная цель в Украине - завод  по производству турецких беспилотников Байракстар, который строят турки.
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6 час.
Александр Симаков
Не надо думать, что Эрдоган такой уж идиот. Он прекрасно знает, что если хоть один Байрактар с турецкого  завода на Украине  взлетит в сторону России, помидорами Турция не отделается.  И если турки продолжают строительство завода, значит Эрдоган что-то знает (никакой инвестор не будет вкладывать деньги в предприятие, которое может быть уничтожено одним Калибром).  А знает Эрдоган, возможно то, что СВО к окончанию строительства  (2025 год) будет завершено, Украина полностью перейдёт под контроль России, и завод этот будет выпускать Байрактары на благо и во имя России. 😀
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1 час.

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