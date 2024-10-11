Россия и Китай согласовали протокол поставок ржаной муки и манной крупы

Протокол поставок в Китай ржаной муки и манной крупы согласовали РФ и КНР, 11 октября заявила начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», сообщил ТАСС.