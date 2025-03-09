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Германия и Польша заявили о претензиях на ядерное оружие

Германия и Польша заявили о претензиях на ядерное оружие

Мировые СМИ сообщают о том, что Германия и Польша планируют получить доступ к ядерному оружию. Российский политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «АиФ» предупредил о последствиях данного шага.

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Комментарии
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Eduard
Если думают одной бомбой напугать,так это ерунда!
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19 час.
Samarium
Эти гейропейские твари аж пищат, так желают сдохнуть.....
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18 час.
Александр Конкин
И где заявление нашего Правительства что при первом подозрении на ввоз ядерки, будет нанесен превентивный удар по предполагаемому месту хранения?
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17 час.
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