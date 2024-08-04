Экс-глава минторга США усомнился в способности Байдена оставаться президентом

REUTERS/Kevin Mohatt Президент США Джо Байден вряд ли способен доработать до конца срока, если он недостаточно здоров для участия в предвыборной гонке, заявил 4 августа бывший министр торговли США Уилбур Росс в интервью ведущему Джону Кациматидису в программе The Cats Roundtable.