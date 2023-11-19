Как узнать по фамилии, были ли ваши предки крестьянами или дворянами

Оговорюсь сразу, если раньше фамилия сразу выдавала твой статус и касту, но после революции 1917 года всё перемешалось и люди, казалось бы, с крестьянской фамилией, например "Борисов" - могут сидеть в правительстве.
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