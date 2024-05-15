Как на рынок криптовалют повлияет снижение интереса к запуску Ethereum ETF?

Действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) лишают ETH инвесторов. По данным Santiment, объем транзакций в сети значительно ниже мартовского пика и находится на уровне 11,17 млрд долларов США к середине мая.
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