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Закон, порядок, государство

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МЧС России обеспечили безопасность I зимних международных спортивных Игр «Дети Приморья»

МЧС России обеспечили безопасность I зимних международных спортивных Игр «Дети Приморья»

Безопасность проведения соревнований в круглосуточном режиме обеспечивали более 50 специалистов МЧС России Приморского края и 14 единиц техники.

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