Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Замминистра цифрового развития ДНР рассказал об импортозамещении на примере мобильного оператора "Феникс" "У нас единственных – наше отечественное ядро.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Замминистра цифрового развития ДНР рассказал об импортозамещении на примере мобильного оператора "Феникс" "У нас единственных – наше отечественное ядро.
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