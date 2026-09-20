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iPhone 18 Pro Max бросали с разной высоты и сравнили результаты с Galaxy S26 Ultra. Авторы PhoneBuff провели своё испытание

iPhone 18 Pro Max бросали с разной высоты и сравнили результаты с Galaxy S26 Ultra. Авторы PhoneBuff провели своё испытание

iPhone показал себя немного лучше Авторы канала PhoneBuff сравнили новенький iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra, роняя их на пол с разной высоты и в разных положениях при помощи роботизированного манипулятора.

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