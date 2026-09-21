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Царьград

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РЖД изменили маршруты более 30 поездов из-за аварии в Ростовской области

РЖД изменили маршруты более 30 поездов из-за аварии в Ростовской области

В Ростовской области из-за схода вагонов изменены маршруты для более 30 поездов. РЖД обеспечили пассажиров автотранспортом и резервным поездом на участке Волгоград - Куберле.

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